Новак оценил решение ОПЕК+ по наращиванию нефтедобычи

Вице-премьер РФ Александр Новак ссобщил, что план ОПЕК+ по наращиванию нефтедобычи адекватен спросу, так как не ожидается сильных локдаунов из-за распространения новых штаммов COVID-19.

«Растет спрос, потребление растет, несмотря на коронавирус. Есть разные волны (коронавируса. - Прим. ред.), они везде проходят, но тем не менее есть общее понимание, что локдаунов уже нет таких, как раньше, восстанавливается движение, мы видим это по потреблению», - добавил в интервью «Интерфаксу» политик.

По словам Новака, необходимо наращивать добычу нефти, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке. Кроме того, по мнению вице-премьера, российские нефтяные компании должны обсудить вопрос восстановления добычи с Минэнерго, а также заново оценить свои планы на ближайшую перспективу.

«Сейчас, с учетом того, что много времени прошло, небольшое снижение еще было, и планы у компаний все-таки более консервативные, для восстановления рынка они должны заново планы свои оценить. Но опять же это будет зависеть от ситуации на рынке», - уточнил Новак.

Ранее альянс ОПЕК+ продлил соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2022 года. Страны договорились повышать добычу нефти на 400 тысяч баррелей ежемесячно до исчерпания ограничений, которые составляют сейчас 5,8 млн б/c. С сентября 2022 года базовый уровень добычи, от которого отсчитываются квоты для России и Саудовской Аравии, будет повышен с 11 до 11,5 млн б/с.