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Альянс ОПЕК+ продлил соглашение по нефти до конца 2022 года

Виктория Ивашечкина
15:00 18.07.2021
Министры договорились повышать добычу нефти на 400 тысяч баррелей ежемесячно до исчерпания ограничений.
Альянс ОПЕК+ продлил соглашение по нефти до конца 2022 года
© Фото: Omar Marques ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Альянс ОПЕК+ продлил соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2022 года.

Также страны договорились повышать добычу нефти на 400 тысяч баррелей ежемесячно до исчерпания ограничений, которые составляют сейчас 5,8 млн б/c.

Кроме того, с сентября 2022 года базовый уровень добычи, от которого отсчитываются квоты для России и Саудовской Аравии будет повышена с 11 до 11,5 млн б/с, говорится на сайте ОПЕК. 

Для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) база увеличится с 3,2 до 3,5 млн б/с. При этом ранее сообщалось, что страна добивалась уровня в 3,8 млн б/с.

Ранее аналитик спрогнозировал рост цен на нефть до 100 долларов. По словам эксперта, стоимость продуктов на рынке нефтепереработки в силу дефицита сильно занижена. Договоренности стран ОПЕК не смогут повлиять на движение цены на черное золото, убежден специалист.

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