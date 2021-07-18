Альянс ОПЕК+ продлил соглашение по нефти до конца 2022 года

Альянс ОПЕК+ продлил соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2022 года.

Также страны договорились повышать добычу нефти на 400 тысяч баррелей ежемесячно до исчерпания ограничений, которые составляют сейчас 5,8 млн б/c.

Кроме того, с сентября 2022 года базовый уровень добычи, от которого отсчитываются квоты для России и Саудовской Аравии будет повышена с 11 до 11,5 млн б/с, говорится на сайте ОПЕК.

Для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) база увеличится с 3,2 до 3,5 млн б/с. При этом ранее сообщалось, что страна добивалась уровня в 3,8 млн б/с.

Ранее аналитик спрогнозировал рост цен на нефть до 100 долларов. По словам эксперта, стоимость продуктов на рынке нефтепереработки в силу дефицита сильно занижена. Договоренности стран ОПЕК не смогут повлиять на движение цены на черное золото, убежден специалист.