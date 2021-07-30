«Мелких возгораний все больше»: Альянс турагентств про ситуацию с пожарами в Турции

В Турции уже несколько дней бушуют лесные пожары. Новые очаги возгорания появляются на юге страны каждый день.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что правоохранительные органы выясняют причину пожаров.

«Судебные органы и сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование причин пожаров. При обнаружении важных результатов мы сразу дадим разъяснения», - цитирует министра агентство Anadolu.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова предполагает, что возгорания могли возникнуть из-за туристов. По ее мнению, новые очаги - это преднамеренные поджоги.

«Очень странно, что новые очаги появляются именно в тех местах, где находятся и отдыхают туристы. Меня удивляет, что мелких возгораний становится все больше и больше», - уточнила Наталия Осипова.

Ранее Альянс туристических агентств объяснил порядок компенсации за отмененные из-за пожаров туры в Турцию.