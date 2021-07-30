В Альянсе турагентств разъяснили порядок компенсации за отмененные из-за пожаров туры в Турцию

Лесные пожары в Турции могли возникнуть из-за преднамеренного поджога. Такую версию не исключила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

«Обратите внимание, что возгорания были там, где находятся туристы. Слава богу, у нас нет жертв, у нас нет последствий каких-то стрессов, не надо вызывать психологов, чтобы работать с нашими туристами», - сказала она телеканалу «Звезда».

Осипова напомнила, что пожары не представляют опасности для туристов и россияне не отменяют туры. Также она отметила, что правовых оснований для возвращения средств из-за аннуляции туров по этой причине нет.

«Не было никаких рекомендаций жестких, не было заявлений об угрозе жизни туристов, поэтому если человек захочет аннулировать тур, то он получит деньги по фактически понесенным затратам. Нет такой правовой основы, чтобы аннулировать тур», - заявила Осипова.

В Турции в результате лесных пожаров погибло уже четыре человека. Новые очаги постепенно появляются на юге страны. Ранее власти города Мармарис начали вывозить туристов и местных жителей.