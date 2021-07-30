Врач назвала продукт, который сжигает жир во сне

Выбирая правильную еду, можно есть на ночь и худеть во сне. Об этом рассказала врач эндокринолог-диетолог Анжелика Чиж. Как уточнила специалист в комментарии порталу «Доктор Питер», феномен связан с выработкой до 12 ночи соматотропного гормона, сжигающего жир.

«В нашем организме в ночное время до 12 ночи вырабатывается соматотропный гормон, он и сжигает жир. Для его выработки надо сделать два шага. Первый шаг - съесть перед сном два отварных яичных белка. Второй шаг - лечь спать до 11 часов вечера. Утром на весах - минус 300 граммов», - указала врач.

Также специалист перечислила продукты, которые в обязательном порядке нужно включать в рацион, даже если вы придерживаетесь ограничений в питании. Речь идет о нежирном мясе, курице, индейке, рыбе, яичных белках, зелени, овощах, злаках и бобовых.

Ранее британский диетолог Кейт Ллеуэлин-Уотерс назвала допустимые недельные порции пиццы, сладостей и алкоголя. Специалист призвала употреблять пиццу не чаще раза в неделю, а шоколадные батончики с высоким содержанием сахара - один-два раза в неделю.