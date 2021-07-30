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Валуев призвал провокаторов российских спортсменов задуматься о своем моральном облике

Светлана Иванова
16:02 30.07.2021
Депутат, боксер призвал российских олимпийцев не ввязываться в словесные перепалки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК «ЗВЕЗДА»
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Депутат Государственной думы, боксер Николай Валуев выразил мнение, что на Олимпиаде в Токио провокации в отношении российских спортсменов относительно темы допинга были ожидаемы. Таким образом Валуев отреагировал на инцидент с российским и американским пловцами Евгением Рыловым и Райаном Мерфи.

Американец, уступивший Рылову в заплыве 200 метров на спине, заявил после соревнования, что изначально понимал, что будет соревноваться с пловцом, который, возможно, был «нечистым».

«Они (провокации. - Прим. ред.) были ожидаемы. А потом, не надо забывать, что для каждого нашего спортсмена эта история была на слуху, ее только ленивый не обсуждал, поэтому у каждого есть дежурная фраза, которой можно ответить на подобные провокации», - отметил Валуев.

Он призвал российских олимпийцев не ввязываться в словесные перепалки, потому что факт нахождения спортсменов на Олимпиаде является доказательством того, что они «чисты».

«Я считаю, что ввязываться в эти словесные перепалки ни с кем абсолютно не стоит, потому что сам факт нахождения наших спортсменов на Олимпиаде служит доказательством того, что они абсолютно чисты перед совестью, перед спортом. Они выступают на равных с лучшими спортсменами планеты, а вот тем, кто позволяет себе подобные высказывания, как раз имело бы смысл подумать о своем моральном облике», - подчеркнул Валуев.

Летние ОИ стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа. Из-за допинг-скандалов российские спортсмены выступают на Олимпиаде в качестве команды ОКР. Сейчас на счету российских олимпийцев 34 награды: 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей.

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