Опубликованы первые кадры с места наезда автомобиля на террасу бара в Париже

Журналист Реми Бузин разместил в своем Twitter первые кадры, снятые на месте наезда автомобиля на террасу бара в Париже. На записи запечатлены машины полиции и скорой помощи. Также в видео присутствует транспортное средство, на котором, предположительно, и было совершено ДТП.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что в 17 округе французской столицы автомобиль протаранил террасу бара. В результате инцидента один человек погиб, несколько получили травмы.

Отмечалось, что виновник аварии бросил машину и скрылся с места происшествия.