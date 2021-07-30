Есть жертвы: автомобиль протаранил террасу бара в Париже

Один человек погиб, шесть поучили травмы в результате наезда автомобиля на террасу бара в 17 округе Парижа. Об этом, ссылаясь на осведомленный источник, сообщает телеканал BFM.

Отмечается, что управлявший транспортным средством водитель скрылся с места инцидента. Других подробностей происшествия не приводится.

Официальных комментариев от местных властей по данному ЧП к настоящему моменту не поступало.