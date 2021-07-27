Психолог назвал способы побороть страх перед вакцинацией

Страх перед вакцинацией можно побороть, если детально разобрать его причины. Таким мнением поделился глава отделения психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической

больницы №1 имени. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов.

По мнению эксперта, страх можно одолеть не только разбором его причин, но и выработкой навыка принимать страх как нормальное и естественное проявление жизни – и совершать поступки, несмотря на него. Однако важно помнить, что это чувство иррационально, и человек может защищаться от него, используя нерациональные психологические механизмы.

«Важно не стремиться избавиться от страха, а научиться принимать свой страх как естественное проявление жизни… Ведь мужественный и храбрый человек не тот, кто не испытывает страх и ничего не боится, а тот, кто умеет его преодолевать, кто, несмотря на свой страх, идет и делает то, что должен» - сказал Чернов в беседе с РИА Новости.

«Пугать» людей последствиями возможной болезни, от которой должна уберечь вакцинация, не имеет смысла, подчеркнул психолог. Ведь здравомыслящий человек осознает последствия сам, а человека, которым овладел иррациональный страх, слова и аргументы к здравому смыслу не убедят. Если речь идет о близких людях, то важно оказать поддержку, а не давить – человек должен преодолеть страх самостоятельно.