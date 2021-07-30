«Волонтеры Победы» возложили цветы к памятнику Сыновьям и Дочерям Словении в Москве

Участники всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» возложили цветы к памятнику Сыновьям и Дочерям Словении на Поклонной горе.

Церемония приурочена к пятилетию с момента открытия монумента российским и советским воинам в Любляне. Памятные мероприятия прошли сегодня и в словенской столице.

«Это такое совместное мероприятие. Оно уникальное, потому что мы делаем такое в первый раз. Но очень надеемся, что это станет доброй традицией. Тем более что вчера президенты двух стран приняли решение о том, что последняя суббота июля станет Днем дружбы между Словенией и Россией», - рассказала руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

В Москве участниками церемонии стали волонтеры, которые в 2019 году привезли частицу Вечного огня в Любляну.