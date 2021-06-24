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«Волонтеры Победы» РФ, Британии и Северной Ирландии провели церемонию в Лондоне ко Дню памяти и скорби

Анна Берестовая
04:53 24.06.2021
Члены организации «Волонтеры Победы» из России, Великобритании и Северной Ирландии провели мероприятие в память о событиях 22 июня 1941 года.
© Видео: "Волонтеры Победы" © Фото: "Волонтеры Победы"
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«Волонтеры Победы» Великобритании и Северной Ирландии совместно с Русским Домом в Лондоне провели  мероприятие ко Дню памяти и скорби.

У Советского военного мемориала в столице Великобритании состоялась церемония к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. К подножию монумента были возложены цветы, а также зажжены памятные свечи.

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