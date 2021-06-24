В стране и мире «Волонтеры Победы» РФ, Британии и Северной Ирландии провели церемонию в Лондоне ко Дню памяти и скорби Анна Берестовая Члены организации «Волонтеры Победы» из России, Великобритании и Северной Ирландии провели мероприятие в память о событиях 22 июня 1941 года. © Видео: "Волонтеры Победы" © Фото: "Волонтеры Победы" Читайте нас на: «Волонтеры Победы» Великобритании и Северной Ирландии совместно с Русским Домом в Лондоне провели мероприятие ко Дню памяти и скорби. У Советского военного мемориала в столице Великобритании состоялась церемония к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. К подножию монумента были возложены цветы, а также зажжены памятные свечи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика