«Волонтеры Победы» РФ, Британии и Северной Ирландии провели церемонию в Лондоне ко Дню памяти и скорби
Члены организации «Волонтеры Победы» из России, Великобритании и Северной Ирландии провели мероприятие в память о событиях 22 июня 1941 года.
© Видео: "Волонтеры Победы" © Фото: "Волонтеры Победы"
«Волонтеры Победы» Великобритании и Северной Ирландии совместно с Русским Домом в Лондоне провели мероприятие ко Дню памяти и скорби.
У Советского военного мемориала в столице Великобритании состоялась церемония к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. К подножию монумента были возложены цветы, а также зажжены памятные свечи.