Смертельный огонь: количество жертв пожаров в Турции выросло до четырех

В Турции в результате лесных пожаров погибло уже четыре человека. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

«К сожалению, в результате пожаров погиб еще один человек. Это произошло в районе Мармариса», — цитирует Пакдемирли турецкий канал ТРТ.

Лесные пожары не могут потушить с 28 июля. Новые очаги постепенно появляются на юге страны. Сегодня днем правительство признало лесные пожары национальной катастрофой.

Ранее власти города Мармарис начали вывозить туристов и местных жителей. Эвакуация проводится в профилактических целях, так как направление ветра дает надежду, что огонь не доберется до зданий.