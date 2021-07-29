Смертельный огонь: количество жертв пожаров в Турции выросло до четырех
Число погибших из-за пожаров в Турции увеличилось до четырех человек.
© Фото: Cevin Dettlaff dpa Globallookpress
В Турции в результате лесных пожаров погибло уже четыре человека. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.
«К сожалению, в результате пожаров погиб еще один человек. Это произошло в районе Мармариса», — цитирует Пакдемирли турецкий канал ТРТ.
Лесные пожары не могут потушить с 28 июля. Новые очаги постепенно появляются на юге страны. Сегодня днем правительство признало лесные пожары национальной катастрофой.
Ранее власти города Мармарис начали вывозить туристов и местных жителей. Эвакуация проводится в профилактических целях, так как направление ветра дает надежду, что огонь не доберется до зданий.