Из скважин под Азовским морем добыли первую партию пресной воды для Крыма

Из скважин под Азовским морем специалисты добыли первую партию пресной воды. Об этом в пятницу сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Первая партия воды добыта с Азовского моря, сейчас ее проверяют», - добавил вице-премьер.

По его словам, воду нашли на глубине 100 метров. Данные о ее качестве будут известны к концу сентября, уточнил Хуснуллин.

«Воду вчера-сегодня забрали, отправляют в Москву на анализ», - отметил вице-премьер.

Ранее стало известно, что в июле под Азовским морем пробурят первые скважины для обеспечения Крыма пресной водой. О том, что разведка прошла успешно - воду нашли, - сообщил в ходе визита на полуостров вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас в районе бурения находятся два судна, которые проводят подготовительные работы.

Вопросом водоснабжения Крыма озаботились на высшем уровне - лично Владимир Путин неоднократно занимался этой темой. По поручению президента правительство разработало план обеспечения Крыма пресной водой. Финансируется он из Резервного фонда.

До 2024 года будет выделено почти 50 миллиардов рублей. Скважины на дне Азовского моря - важнейшая часть этого проекта.