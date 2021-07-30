Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Из скважин под Азовским морем добыли первую партию пресной воды для Крыма

Олеся Степакова
14:39 30.07.2021
Воду нашли на глубине 100 метров. Данные о ее качестве будут известны к концу сентября, уточнил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Из скважин под Азовским морем добыли первую партию пресной воды для Крыма
© Фото: Dmytro Smolienko, Keystone Press Agency, Globallokpress
Читайте нас на:

Из скважин под Азовским морем специалисты добыли первую партию пресной воды. Об этом в пятницу сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Первая партия воды добыта с Азовского моря, сейчас ее проверяют», - добавил вице-премьер.

По его словам, воду нашли на глубине 100 метров. Данные о ее качестве будут известны к концу сентября, уточнил Хуснуллин.

«Воду вчера-сегодня забрали, отправляют в Москву на анализ», - отметил вице-премьер.

Ранее стало известно, что в июле под Азовским морем пробурят первые скважины для обеспечения Крыма пресной водой. О том, что разведка прошла успешно - воду нашли, - сообщил в ходе визита на полуостров вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас в районе бурения находятся два судна, которые проводят подготовительные работы.

Вопросом водоснабжения Крыма озаботились на высшем уровне - лично Владимир Путин неоднократно занимался этой темой. По поручению президента правительство разработало план обеспечения Крыма пресной водой. Финансируется он из Резервного фонда.

До 2024 года будет выделено почти 50 миллиардов рублей. Скважины на дне Азовского моря - важнейшая часть этого проекта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:46 В стране и мире
Видео
В МИД РФ пообещали сделать пребывание российских туристов в Турции безопасным
13:04 Спорт
Первая ракетка мира Джокович не смог пробиться в финал олимпийского теннисного турнира
11:27 Спорт
Пловец Рылов назвал недопониманием конфликт с американцем Мерфи
10:11 Спорт
Видео
«Я постаралась выполнить свою работу»: Бацарашкина рассказала о втором золоте Игр
05:05 Армия
Видео
Удар по вирусу: как проходит ревакцинация российских военнослужащих в Сирии
Популярное
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер во сне
Российские ученые научились превращать борщевик в лекарство
Ученые назвали страну, пригодную для выживания во время глобальной катастрофы
Видео
Черная вдова атакует: десятки жителей Волгоградской области попали в больницы после укусов пауков
Видео
Бандитские разборки: друг Андрея Панина выдвинул свою версию его смерти
Захарова пошутила над словами Тихановской о подаренных Байденом «печеньках»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.