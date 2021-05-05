Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Азовском море начнут бурение скважин для обеспечения Крыма водой

Олеся Степакова
04:05 05.05.2021
Власти полуострова пытались решить проблему за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ так называемого естественного наполнения, но из-за дефицита осадков крымские водоемы обмелели.
В Азовском море начнут бурение скважин для обеспечения Крыма водой
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В июле под Азовским морем пробурят первые скважины для обеспечения Крыма пресной водой.

О том, что разведка прошла успешно – воду нашли – сообщил в ходе визита на полуостров вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас в районе бурения находятся два судна, которые проводят подготовительные работы.

Острая нехватка в Крыму пресной воды возникла из-за действий Украины. Когда жители полуострова на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией – Украина отказалась подавать им воду через канал, идущий от Днепра, как это было раньше. Власти Крыма пытались решить проблему за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ так называемого естественного наполнения, но из-за дефицита осадков крымские водоемы обмелели. В нескольких районах полуострова пришлось даже вводить ограничения на воду – ее подавали по часам.

Вопросом водоснабжения Крыма озаботились на высшем уровне - лично Владимир Путин неоднократно занимался этой темой. По поручению президента правительство разработало план обеспечения Крыма пресной водой. Финансируется он из Резервного фонда.

До 2024 года будет выделено почти 50 миллиардов рублей. Скважины на дне Азовского моря – важнейшая часть этого проекта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:05 В стране и мире
В Азовском море начнут бурение скважин для обеспечения Крыма водой
22:22 В стране и мире
Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне
21:00 Спорт
Видео
«Безумно счастливый момент»: Тансыккужина поделилась эмоциями после победы на ЧМ по шашкам
21:15 В стране и мире
Рисков для РФ нет: «Роскосмос» следит за сходом с орбиты ступени китайской ракеты-носителя
17:37 В стране и мире
Из России временно запретили вывозить гречку
Популярное
Популярное
Видео
Огромный болид пролетел в небе над Японией: видео
Видео
Супруга Билла Гейтса отказалась от алиментов
Видео
Косолапый пастух: в Башкирии медведь решил погонять отару овец и попал на видео
Земля «искупается» в потоках солнечного ветра
Россиян предупредили о штрафах за одуванчики и ромашку на дачных участках
Видео
Смертельная дуга: «автоматный снайпер» показал разницу между калибрами пуль АК-12, выстрелив на полкилометра
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.