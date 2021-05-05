В Азовском море начнут бурение скважин для обеспечения Крыма водой

В июле под Азовским морем пробурят первые скважины для обеспечения Крыма пресной водой.

О том, что разведка прошла успешно – воду нашли – сообщил в ходе визита на полуостров вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас в районе бурения находятся два судна, которые проводят подготовительные работы.

Острая нехватка в Крыму пресной воды возникла из-за действий Украины. Когда жители полуострова на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией – Украина отказалась подавать им воду через канал, идущий от Днепра, как это было раньше. Власти Крыма пытались решить проблему за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ так называемого естественного наполнения, но из-за дефицита осадков крымские водоемы обмелели. В нескольких районах полуострова пришлось даже вводить ограничения на воду – ее подавали по часам.

Вопросом водоснабжения Крыма озаботились на высшем уровне - лично Владимир Путин неоднократно занимался этой темой. По поручению президента правительство разработало план обеспечения Крыма пресной водой. Финансируется он из Резервного фонда.

До 2024 года будет выделено почти 50 миллиардов рублей. Скважины на дне Азовского моря – важнейшая часть этого проекта.