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Военная полиция ЗВО готовится к предстоящим стратегическим учениям «Запад-2021»

Тимур Шерзад
14:40 30.07.2021
К участию в специальных учениях привлечено пять тысяч военнослужащих военной полиции ЗВО и Северного флота, а также шесть сотен единиц военной техники. Кроме этого, частично задействованы органы и подразделения ЦВО и ЮВО. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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На территории Западного военного округа проводятся специальные учения военной полиции «Страж-2021». Это один из этапов проверки готовности к совместным стратегическим учениям «Запад-2021».

К участию в специальных учениях привлечено пять тысяч военнослужащих военной полиции ЗВО и Северного флота, а также шесть сотен единиц военной техники. Кроме этого, частично задействованы органы и подразделения ЦВО и ЮВО. 

В ходе учений отрабатывается обеспечение правопорядка, воинской дисциплины и безопасности дорожного движения в районах ответственности военных комендатур и автомобильных инспекций. Кроме этого, военные полицейские осуществляют охрану объектов Вооруженных сил и противодействуют условным диверсионно-разведывательным группам. 

Учения проводятся во взаимодействии с подразделениями МВД и МЧС.

В преддверии совместных стратегических учений «Запад-2021» с инспекцией в ЗВО прибыл начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. 

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