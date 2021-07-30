Военная полиция ЗВО готовится к предстоящим стратегическим учениям «Запад-2021»

На территории Западного военного округа проводятся специальные учения военной полиции «Страж-2021». Это один из этапов проверки готовности к совместным стратегическим учениям «Запад-2021».

К участию в специальных учениях привлечено пять тысяч военнослужащих военной полиции ЗВО и Северного флота, а также шесть сотен единиц военной техники. Кроме этого, частично задействованы органы и подразделения ЦВО и ЮВО.

В ходе учений отрабатывается обеспечение правопорядка, воинской дисциплины и безопасности дорожного движения в районах ответственности военных комендатур и автомобильных инспекций. Кроме этого, военные полицейские осуществляют охрану объектов Вооруженных сил и противодействуют условным диверсионно-разведывательным группам.

Учения проводятся во взаимодействии с подразделениями МВД и МЧС.

В преддверии совместных стратегических учений «Запад-2021» с инспекцией в ЗВО прибыл начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.