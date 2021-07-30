Начальник Генштаба ВС РФ посетил ЗВО в преддверии масштабных учений «Запад-2021»

В Западном военном округе идут учения инженерных подразделений в рамках подготовки к масштабным стратегическим маневрам «Запад-2021». Чтобы оценить действия подразделений, туда прибыл начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Перед тем как занять место на наблюдательном пункте, военачальник провел совещание по основным задачам предстоящих маневров.

Герасимов заслушал доклады командования округа и должностных лиц органов военного управления о ходе мероприятий боевой и оперативной подготовки и о результатах уже прошедших специальных учений. Также ему доложили о готовности военной инфраструктуры и полигонного комплекса к проведению стратегического учения «Запад-2021».

Также он наблюдал за практическими действиями подразделений на полигонах ЗВО. Начальник Генштаба проконтролировал учения военной полиции, ВДВ и инженерных войск, проведенные с учетом сирийского опыта.

Все специальные учения - один из этапов проверки готовности к совместным стратегическим учениям «Запад-2021».