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Ливень, ручьи и опасные скалы: с чем сражаются военные альпинисты на Эльбрусе

Тимур Шерзад
Виталий Никулин
13:29 30.07.2021
Первые номера рискуют больше всех. Они должны разбить «станцию», закрепить несколько систем страховки и веревки на высоте 150 метров. Идут без рюкзаков. Снаряжение выбирают сами. Кто-то в кошках, кто-то без. Одни цепляются за камни ледорубами, другие голыми руками.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Быстрее, выше и еще выше. Такой девиз могли бы взять участники всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо» Международных армейских игр. Военные альпинисты штурмуют скальную преграду. В условиях, когда за камнепадом ревет камнепад, свернуть некуда. Да и нельзя. О трудном пути к вершине - Виталий Никулин.

Горы Кабардино-Балкарии. 2 600 метров над уровнем моря. Облака обволакивают армейские палатки. Дождь льет несколько дней. В ущелье Терскол сегодня ливень, сияет молния. Ну а мы поднимаемся в точку, где оно упирается в отвесную скалу. Именно ее и нужно сегодня преодолеть военнослужащим высокогорных подразделений. Ну а дальше все выше, выше и выше через ледники и перевалы вокруг высочайшей вершины Европы. Собственно говоря, отсюда и название конкурса - «Эльбрусское кольцо».

Наша съемочная группа добирается до места привала «конкурсантов». Тут наглядно видно - даже сон у них экстремальный.

«А это разбитый в горах палаточный лагерь. Сейчас я вам покажу, в каких условиях приходится ночевать военным альпинистам перед выполнением очередной спецзадачи - палатка на воде, заливают ручьи», - прокомментировал корреспондент. 

Старт из-за погоды немного смещают, а вот скалу поменять уже не получится. Команды, одна за одной, выдвигаются на рубеж.

«Скалы сырые. Очень сырые. Там даже фонтаны просто текут! Река на скале, грубо говоря. Поэтому цепляться не за что. Больше переживаю за лидера, который будет провешивать веревки... первый. Он лезет с нижней страховкой. То есть это самое опасное, что может быть. Больше всего переживаю за его состояние здоровья. Чтобы все было хорошо», - отметил Григорий Иванов, командир группы ВДВ.

Первые номера рискуют больше всех. Они должны разбить «станцию», закрепить несколько систем страховки и веревки на высоте 150 метров. Идут без рюкзаков. Снаряжение выбирают сами. Кто-то в кошках, кто-то без. Одни цепляются за камни ледорубами, другие голыми руками.

Ни сложный рельеф, ни суровые погодные условия преградой для команд сегодня не стали. По скалам буквально стекают ручьи, трассы скользкие. Но участников «Эльбрусского кольца», судя по всему, уже ничего не остановит.

Команды преодолевают скальную преграду. Вот только легче от этого не становится. Подъем в гору продолжается. Еще метров сто - и очередной «сюрприз». Круто бегущий с ледников поток. Но это уже мелочи, на которые никто внимания не обращает. Впереди 100-километровый марш-бросок вокруг высочайшей вершины Европы.

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