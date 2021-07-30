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В России за сутки выявили 23 564 новых случая заражения COVID-19

Анна Назайкина
12:22 30.07.2021
У 8,5% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.
В России за сутки выявили 23 564 новых случая заражения COVID-19
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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По данным оперштаба, в России за последние 24 часа выявили 23 564 новых случая коронавируса в 85 регионах. Вылечиться от COVID-19 за сутки удалось 20 485 россиянам, скончались - 794.

Как отмечается, у 8,5% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлен 3 481 новый случай заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 1 916 новых случаев COVID-19. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 1 453. Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области (28), на Чукотке (19) и в Ненецком автономном округе (12).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 6 242 066. За весь период зафиксирован 157 771 летальный исход, выздоровели 5 588 848 человек.

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