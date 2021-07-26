Жара и залповые ливни: какой будет погода в Москве в последние дни июля

На этой неделе в России ожидаются новые погодные аномалии. Синоптики прогнозируют возвращение жары. Ее обеспечит антициклон «Дана», который пришел на европейскую часть страны.

В Москве столбик термометра будет подниматься до плюс 27 градусов.

«Сегодня переменная облачность, без осадков, днем в столице плюс 25-27, по области - плюс 23-28. Ветер западный, 3-8 метров в секунду», - рассказал в беседе с РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Однако, по прогнозам синоптиков, уже в четверг зной сменится «слепым дождем», который может перейти в залповый ливень. Не исключено, что за несколько часов выпадет почти недельная норма осадков.