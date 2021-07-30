В кабмине рассказали, когда в РФ начнут использовать трудовые книжки нового образца

В России трудовые книжки нового образца начнут действовать с 1 января 2023 года. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«При этом работники смогут без ограничений пользоваться прежними трудовыми. То же касается бланков и вкладышей старого образца, которые хранятся у работодателей, – они также будут действительны», - сообщили в правительстве.

Также в кабмине напомнили, что ранее Министерство труда и социальной защиты РФ отредактировало форму бланка трудовой книжки. Кроме того, были обновлены инструкции по ведению и хранению данного документа.

«Определять порядок изготовления новых трудовых книжек будет Минфин. Он же займется решением вопросов, связанных с обеспечением работодателей документами нового образца», - говорится на сайте.

Напомним, что с прошлого года сотрудникам разрешили выбирать между бумажной и электронной трудовыми книжками, а в этом году работникам предоставили право включать в электронный документ записи о местах работы за весь трудовой стаж.