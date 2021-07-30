Российская лучница Осипова стала серебряным призером ОИ-2020
Медаль Елены Осиповой стала 32-й в копилке ОКР.
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
Россиянка Елена Осипова стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в личном турнире по стрельбе из лука. Спортсменка уступила своей сопернице из Южной Кореи Ан Сан со счетом 5:6.
Елена Осипова также является обладательницей серебряной медали в командных соревнованиях по стрельбе из лука в Токио. Кроме нее титул завоевали Светлана Гомбоева и Ксения Перова.
На данный момент в копилке олимпийской команды России 32 медали: 10 золотых наград, 13 серебряных и 9 бронзовых.
Стоит отметить, что обладательница высшей награды кореянка Ан Сан являлась бесспорным фаворитом турнира. Россиянка держалась против нее уверенно, доведя дело до тай-брейка.