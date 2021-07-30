Российская лучница Осипова стала серебряным призером ОИ-2020

Россиянка Елена Осипова стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в личном турнире по стрельбе из лука. Спортсменка уступила своей сопернице из Южной Кореи Ан Сан со счетом 5:6.

Елена Осипова также является обладательницей серебряной медали в командных соревнованиях по стрельбе из лука в Токио. Кроме нее титул завоевали Светлана Гомбоева и Ксения Перова.

На данный момент в копилке олимпийской команды России 32 медали: 10 золотых наград, 13 серебряных и 9 бронзовых.

Стоит отметить, что обладательница высшей награды кореянка Ан Сан являлась бесспорным фаворитом турнира. Россиянка держалась против нее уверенно, доведя дело до тай-брейка.