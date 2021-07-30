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В ОП объяснили смысл возможного введения запрета на посещение ночных клубов людьми младше 21 года

Иван Линдеманн
10:56 30.07.2021
Султан Хамзаев уверен, что этот запрет пойдет на пользу как физическому, так и психологическому здоровью молодых людей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: David Jackson, Unsplash
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Член Общественной палаты Султан Хамзаев, предложивший запретить посещать ночные бары и рестораны россиянам моложе 21 года, объяснил телеканалу «Звезда» смысл идеи.

«Есть в психологии такое понятие, как возраст психологического созревания личности. Это международное понятие, это тот рубеж, до которого человек воспринимает внешние факторы в большей степени, чем личностные», - сказал он.

Также Хамзаев уверен, что этот запрет пойдет на пользу как физическому, так и психологическому здоровью молодых людей.

Ранее член ОП заявил, что в возрасте 18-19 лет организм человека продолжает активно расти, а употребление алкоголя может негативно сказаться на здоровье. Кроме того, все это может усугубиться бессонным образом жизни.

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