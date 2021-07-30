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Дважды очарованный: физик рассказал об уникальных свойствах новой частицы материи

Светлана Иванова
10:10 30.07.2021
В современной физике до сих пор есть вопросы относительно процессов удержания кварков внутри одной частицы, и восполнить эти белые пятна поможет экзотический тетракварк Tcс+, выразил надежду ученый.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: VIEW, Globallookpress
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Заведующий лабораторией Института ядерной физики им. Г.И. Будкера академик РАН Александр Бондарь, который входит в состав международной группы, ранее обнаружившей новую частицу материи - тетракварк Tcс+, объяснил значение открытия. Как подчеркнул физик в беседе со «Звездой», новый объект даст дополнительную информацию об устройстве сильных взаимодействий.

Академик РАН отметил, что из-за своих особенностей обнаруженная частица в некотором смысле является новой формой материи.

«Тот объект, или та частица, которую мы обнаружили, очень необычна, наглость сказать, что в каком-то смысле это новая форма материи. Эта частица состоит из двух тяжелых кварков, мы этот кварк называем чармованный, или очарованный, если более литературно. Два очарованных кварка и два легких -  анти u-кварк и анти d-кварк», - пояснил Бондарь.

Он сказал, что подобных объектов раньше никто не наблюдал. Физик добавил, что строение частицы позволяет говорить о ряде уникальных свойств, которыми он обладает, однако характеристики тетракварка Tcс+ предстоит установить в ходе новых исследований.

Ученый отметил, что в современной физике до сих пор есть вопросы относительно процессов удержания кварков внутри одной частицы, и восполнить эти белые пятна поможет экзотический тетракварк Tcс+.

«Открытие поможет лучше понимать, как устроено сильное взаимодействие, взаимодействие между кварками. Дело в том, что современная наука достаточно хорошо понимает, как кварки взаимодействуют на очень малых расстояниях, много меньше ядра, и сталкивается с трудностями, когда расстояние между взаимодействующими кварками большое, порядка размера ядра или даже больше», - указал ученый.

Физик добавил, что открытие новой частицы принадлежит коллаборации LHCb на Большом адронном коллайдере, в состав которой входят многие российские и европейские университеты.

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