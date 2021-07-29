На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи

Российские и европейские ученые, которые участвуют в коллаборации LHCb на Большом адронном коллайдере, объявили об открытии новой частицы. Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте CERN, речь идет об экзотическом тетракварке Tcс+.

Частица состоит из четырех кварков, два из которых являются очарованными (с-кварки) и два легких антикварка. При этом очарованных антикварков в своем составе не имеет.

Тетракварк Tcс+ обладает положительным зарядом (+1) и массой около 3,875 ГэВ.

По словам заведующего лабораторией Института ядерной физики им. Г.И. Будкера академика РАН Александра Бондаря, частица обладает уникальными свойствами и фактически представляет собой новую форму материи. Ученый добавил, что c-кварки, входящие в новую частицу, относительно тяжелые: масса каждого из них составляет 1,5 массы протона.

В состав коллаборации LHCb входят Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирский государственный университет (НГУ), Институт теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова НИЦ «Курчатовский институт» (ИТЭФ) и т. д.