«100% штата контролеров»: в Москве усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима на транспорте
В Москве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, будет усилен на 100% штат контролеров, об этом сообщил дептранс Москвы.
« Мы усилим контроль за соблюдением масочно - перчаточного режима - для этого выйдет 100% штата контролеров», - говорится в Telegram-канале ведомства.
Было отмечено, что совершать поездки на каршеринге, такси, велосипеде и электросамокате рекомендуется в случае крайней необходимости.
«В такси также необходимо надевать маску и перчатки. При пользовании каршерингом, велосипедами и электросамокатами рекомендуем обрабатывать поверхности, к которым прикасаетесь, антисептическими средствами», - заключили в сообщении.
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве, мэр Сергей Собянин подписал указ, объявляющий нерабочими дни с 15 по 19 июня при сохранении заработной платы для работников. Также власти Москвы рекомендовали перевести на удаленную работу пожилых и граждан с хроническими заболеваниями.