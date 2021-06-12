Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«100% штата контролеров»: в Москве усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима на транспорте

Кира Карон
20:50 12.06.2021
Из-за ухудшения эпидобстановки в городе будет усилен контроль за соблюдением правил безопасности.
«100% штата контролеров»: в Москве усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима на транспорте
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
Читайте нас на:

В Москве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, будет усилен на 100% штат контролеров, об этом сообщил дептранс Москвы.

« Мы усилим контроль за соблюдением масочно - перчаточного режима - для этого выйдет 100% штата контролеров», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Было отмечено, что совершать поездки на каршеринге, такси, велосипеде и электросамокате рекомендуется в случае крайней необходимости.

«В такси также необходимо надевать маску и перчатки. При пользовании каршерингом, велосипедами и электросамокатами рекомендуем обрабатывать поверхности, к которым прикасаетесь, антисептическими средствами», - заключили в сообщении.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве, мэр Сергей Собянин подписал указ, объявляющий нерабочими дни с 15 по 19 июня при сохранении заработной платы для работников. Также власти Москвы рекомендовали перевести на удаленную работу пожилых и граждан с хроническими заболеваниями.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:32 Спорт
Состояние футболиста сборной Дании Эриксена стабилизировалось
20:12 В стране и мире
Автомобиль въехал в донорский центр в Пенсильвании: три человека погибли
19:11 Спорт
Видео
«Это только начало»: как Петербург готовится к матчу Россия-Бельгия на Евро-2020
17:42 Армия
Видео
«Песни о России, мире и дружбе»: российских миротворцев в Нагорном Карабахе поздравили с Днем России
16:53 В стране и мире
Оперштаб: в Москве число пациентов на ИВЛ за неделю возросло на 30%
Популярное
Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня
Власти Москвы рекомендовали перевести на «удаленку» пожилых и граждан с хроническими заболеваниями
«Упали до низшей точки»: Путин оценил динамику отношений с США
Видео
Эксперт рассказала об опасном для здоровья твороге
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня на вилле «Ла-гранж»
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.