В стране и мире «100% штата контролеров»: в Москве усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима на транспорте Кира Карон Из-за ухудшения эпидобстановки в городе будет усилен контроль за соблюдением правил безопасности. © Фото: Zamir Usmanov Global Look Press Читайте нас на: В Москве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, будет усилен на 100% штат контролеров, об этом сообщил дептранс Москвы. « Мы усилим контроль за соблюдением масочно - перчаточного режима - для этого выйдет 100% штата контролеров», - говорится в Telegram-канале ведомства. Было отмечено, что совершать поездки на каршеринге, такси, велосипеде и электросамокате рекомендуется в случае крайней необходимости. «В такси также необходимо надевать маску и перчатки. При пользовании каршерингом, велосипедами и электросамокатами рекомендуем обрабатывать поверхности, к которым прикасаетесь, антисептическими средствами», - заключили в сообщении. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве, мэр Сергей Собянин подписал указ, объявляющий нерабочими дни с 15 по 19 июня при сохранении заработной платы для работников. Также власти Москвы рекомендовали перевести на удаленную работу пожилых и граждан с хроническими заболеваниями. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика