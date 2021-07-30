Конгресс США выделил два миллиарда долларов на охрану Капитолия

В США на дополнительную охрану Капитолия и на приезд получивших убежище в стране афганских переводчиков выделят 2,1 миллиарда долларов. Соответствующий закон по итогам голосования принял Конгресс США.

За законопроекты высказались 416 конгрессменов, против — 11, сенат ранее проголосовал за документ единогласно. Следующим этапом станет подписание законопроекта президентом Джо Байденом.

С 6 января вокруг Капитолия были усилены меры безопасности, после того как сторонники на тот момент президента Дональда Трампа попытались взять здание конгресса штурмом.

После вывод американских войск из Афганистана США эвакуируют тысячи переводчиков и других сотрудников, которые работали с военнослужащими, поскольку опасаются за их безопасность, напоминает РИА Новости.