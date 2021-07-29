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«Руку заморозил и продолжал драться»: олимпийский чемпион Храмцов назвал сроки восстановления после травмы

Анна Назайкина
08:20 29.07.2021
Ранее спортсмен завоевал первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо.
«Руку заморозил и продолжал драться»: олимпийский чемпион Храмцов назвал сроки восстановления после травмы
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Российский тхэквондист Максим Храмцов, получивший внутрисуставной перелом рассказал о своем самочувствии. По словам спортсмена, травмированная рука его не беспокоит, а ее восстановление займет около месяца.

«Вообще не обращал внимания на травму во время олимпийского турнира, руку заморозил и продолжал драться. Только перед финальным боем уже почувствовал, что перелом, потому что большой перерыв был, и это дало о себе знать. Сейчас отлично себя чувствую. Уже забыл про это», - ответил он на вопрос журналистов о травмированной руке.

Храмцов также сообщил журналистам, что ему немного дадут отдохнуть после прилета в Нижневартовск, а потом спортсмен вернется к тренировкам.

«Весь график расписан, сегодня до обеда мне дадут отдохнуть. Сейчас поеду отдыхать. Как я люблю отдыхать? В компании друзей, близких, которые сейчас меня здесь встречают», - сказал он.

Напомним, что в понедельник, 26 июля, Россия завоевала четвертую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. На высшую ступень пьедестала взошел тхэквондист Максим Храмцов. Он одержал победу в весовой категории до 80 килограммов. В финальном поединке он вышел на ринг со сломанной рукой. Это золото стало первым в истории российского тхэквондо.

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