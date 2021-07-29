Мясников назвал приводящие к камням в почках продукты

Врач Александр Мясников назвал продукты, которые заметно повышают опасность образования камней в почках. По мнению эксперта, к таким продуктам относится пища с высоким содержанием животных жиров, поваренной соли и сахара.

Упомянутая пища способствует образованию кальциевых камней. Также Мясников отдельно отметил один фрукт, потребление которого следует ограничить в случае проблем с камнями в почках.

«Грейпфрут, если вы пьете сок из грейпфрута. Прекрасный продукт, но увеличивает склонность к камнеобразованию, как и витамин C в больших дозах», - рассказал врач в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, Мясников упомянул шпинат, орехи и зелень. Эти продукты содержат оксалаты, так что их тоже стоит употреблять умеренно.

Ранее врач рассказал, что парацетамол является наиболее безопасным препаратом для противодействия боли. Он отметил, что пациенты чаще всего для борьбы с болезненными ощущениями принимают нестероидные препараты, однако для многих людей эти медикаменты могут быть опасны.