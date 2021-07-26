Мясников назвал самое безопасное обезболивающее

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала «Россия 1», что парацетамол является наиболее безопасным препаратом для противодействия боли.

Он заявил, что пациенты чаще всего для борьбы с болезненными ощущениями принимают нестероидные препараты - аспирин, анальгин, ибупрофен и др. Однако для большинства людей эти противовоспалительные препараты могут быть опасны, предупредил Мясников.

«Все препараты, которые мы принимаем как обезболивающие, от головной боли, от артритов, артрозов, боли в спине, боли в плече...они вызывают гипертонию, инфаркты, инсульты, иногда просто ухудшают течение сердечно-сосудистых заболеваний», – сказал медик.

Врач добавил, что особенно опасны эти препараты могут быть для людей старше 60 лет, так как способствуют кровотечению. Ранее Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства.