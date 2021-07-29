Делегация ОКР обратилась в оргкомитет Игр из-за провокации журналиста против Медведева

Делегация Олимпийского комитета России отправила обращение в организационный комитет Игр после инцидента с участием теннисиста Даниила Медведева и журналиста из Чили Себастьяна Варела Намиаса. Об этом рассказал пресс-атташе Константин Выборнов.

«Руководство российской делегации отправило обращение по факту инцидента с чилийским журналистом в оргкомитет Олимпийских игр. Копии отправлены в Международный олимпийский комитет», - цитирует ТАСС Выборнова.

Речь идет об происшествии на пресс-конференции, где чилийский журналист задал провокационный вопрос. Он заявил, что россиян на Олимпиаде считают «читерами» и уточнил, как Медведев относится к этому.

В ответ теннисист сказал, что впервые в жизни не ответит на вопрос журналиста и попросил удалить Намиаса из микст-зоны. Также Медведев отметил, что журналисту должно быть стыдно за подобные вопросы.