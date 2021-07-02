Попавший в реанимацию Мамонов переведен на ИВЛ
Накануне сообщалось, что актер находится в реанимации.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Ekaterina Tsvetkova, Russian Look, Globallookpress
Супруга российского музыканта и актера Петра Мамонова, Ольга, рассказала «Звезде» о состоянии артиста.
Напомним, накануне стало известно о том, что Мамонов находится в реанимации с коронавирусом.
О состоянии артиста ничего не сообщалось. Отмечалось лишь то, что в палате интенсивной терапии он находится не первый день.
«Находится в Коммунарке шестые сутки. Вчера был подключен вечером к ИВЛ. На сегодняшнее утро состояние Петра оценивается, как крайне тяжелое», - рассказала Ольга.
Петр Мамонов является создателем и участником группы «Звуки Му». Он также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль».