Попавший в реанимацию Мамонов переведен на ИВЛ

Супруга российского музыканта и актера Петра Мамонова, Ольга, рассказала «Звезде» о состоянии артиста.

Напомним, накануне стало известно о том, что Мамонов находится в реанимации с коронавирусом.

О состоянии артиста ничего не сообщалось. Отмечалось лишь то, что в палате интенсивной терапии он находится не первый день.

«Находится в Коммунарке шестые сутки. Вчера был подключен вечером к ИВЛ. На сегодняшнее утро состояние Петра оценивается, как крайне тяжелое», - рассказала Ольга.

Петр Мамонов является создателем и участником группы «Звуки Му». Он также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль».