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Попавший в реанимацию Мамонов переведен на ИВЛ

Виктория Ивашечкина
09:56 02.07.2021
Накануне сообщалось, что актер находится в реанимации.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Ekaterina Tsvetkova, Russian Look, Globallookpress
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Супруга российского музыканта и актера Петра Мамонова, Ольга, рассказала «Звезде» о состоянии артиста.

Напомним, накануне стало известно о том, что Мамонов находится в реанимации с коронавирусом.

О состоянии артиста ничего не сообщалось. Отмечалось лишь то, что в палате интенсивной терапии он находится не первый день. 

«Находится в Коммунарке шестые сутки. Вчера был подключен вечером к ИВЛ. На сегодняшнее утро состояние Петра оценивается, как крайне тяжелое», - рассказала Ольга.

Петр Мамонов является создателем и участником группы «Звуки Му». Он также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль».

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