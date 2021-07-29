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Более тысячи «квадратов»: под Иркутском полыхают штабеля леса

Роман Захаров
04:50 29.07.2021
Из-за порывов ветра существует угроза перехода огня на близлежащий населенный пункт.
Более тысячи «квадратов»: под Иркутском полыхают штабеля леса
© Фото: МЧС РФ
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В Иркутской области, в трех километрах от поселка Харанжино на берегу Братского водохранилища, вспыхнули штабеля древесины. Площадь пожара превышает одну тысячу квадратных метров.

«Из города Иркутска в поселок Харанжино направлен вертолет Ми-8 МЧС России с аэромобильной группировкой специализированной пожарно-спасательной части. Вертолет оборудован водосливным устройством для тушения пожара с воздуха... В район направлена техника братского пожарно-спасательного гарнизона», - говорится в сообщении, опубликованном на странице регионального управления МЧС РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что первой к месту ЧП прибыла местная добровольная пожарная команда, которая приняла решение столкнуть с помощью тяжелой техники горящие бревна в воду, однако бульдозеры не смогли приблизиться к ним из-за слишком высокой температуры.

Также, по данным спасателей, из-за порывов ветра есть угроза перехода огня на населенный пункт, где проживают 658 человек, 118 из которых - дети.

Информации о погибших или пострадавших в результате инцидента к настоящему моменту не поступало.

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