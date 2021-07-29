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В Великобритании на аукцион выставят 40-летний кусок торта со свадьбы принцессы Дианы

Анна Касаткина
03:46 29.07.2021
На кусочке изображен королевский герб, окрашенный в золотой, серебряный, красный и синий цвета
В Великобритании на аукцион выставят 40-летний кусок торта со свадьбы принцессы Дианы
© Фото: e58 globallookpress
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Кусок 40-летнего свадебного торта с бракосочетания принца Чарльза и принцессы Дианы будет выставлен на аукцион. Коллекционер планирует выручить за него от 300 до 500 фунтов стерлингов (примерно 30-50 тысяч рублей).

На свадьбе кусок одного из 23-х свадебных тортов вручили члену королевской семьи Мойре Смит. Сохранить его покрытие женщине удалось при помощи пищевой пленки. Кондитерское изделие хранилось в жестяной коробке с этикеткой надписью «Обращаться с осторожностью – свадебный торт принца Чарльза и принцессы Дианы», датированной 27 июля 1981 года.

Родственники Смит продали кусок коллекционеру в 2008 году. На нем изображен королевский герб, окрашенный в золотой, серебряный, красный и синий цвета. Ожидается, что торт выставят на аукцион 11 августа. Представитель аукциона сообщил BBC, что кусок хорошо сохранился, однако посоветовал не есть его.

Ранее сообщалось, что на аукцион выставили личные письма принцессы Дианы.

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