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Личные письма принцессы Дианы выставили на аукцион

Алена Миронова
07:18 19.03.2021
Десять писем были проданы в первый день за 24 тысячи долларов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Globe Photos ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Рукописные письма принцессы Дианы выставлены на аукционе в Корнуэлле. Ожидается, что отдельные лоты уйдут с молотка за более чем 40 тысяч долларов.

Большинство записей адресованы другу принцессы Уэльской Роджеру Брамблу - шерифу Вестминстера. Диана была особо близка с лордом, они оба были поклонниками оперы и балета и тесно общались в самый кризисный период отношений с принцем Чарльзом. Друзья играли важную роль в жизни принцессы, особенно в тот период, когда ее отношения с Чарльзом ухудшились.

10 писем были проданы в первый день аукциона за 24 тысячи долларов.

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