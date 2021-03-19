Личные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
Десять писем были проданы в первый день за 24 тысячи долларов.
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Рукописные письма принцессы Дианы выставлены на аукционе в Корнуэлле. Ожидается, что отдельные лоты уйдут с молотка за более чем 40 тысяч долларов.
Большинство записей адресованы другу принцессы Уэльской Роджеру Брамблу - шерифу Вестминстера. Диана была особо близка с лордом, они оба были поклонниками оперы и балета и тесно общались в самый кризисный период отношений с принцем Чарльзом. Друзья играли важную роль в жизни принцессы, особенно в тот период, когда ее отношения с Чарльзом ухудшились.
10 писем были проданы в первый день аукциона за 24 тысячи долларов.