Личные письма принцессы Дианы выставили на аукцион

Рукописные письма принцессы Дианы выставлены на аукционе в Корнуэлле. Ожидается, что отдельные лоты уйдут с молотка за более чем 40 тысяч долларов.

Большинство записей адресованы другу принцессы Уэльской Роджеру Брамблу - шерифу Вестминстера. Диана была особо близка с лордом, они оба были поклонниками оперы и балета и тесно общались в самый кризисный период отношений с принцем Чарльзом. Друзья играли важную роль в жизни принцессы, особенно в тот период, когда ее отношения с Чарльзом ухудшились.

10 писем были проданы в первый день аукциона за 24 тысячи долларов.