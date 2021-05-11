Центробанк намерен упростить возврат денег жертвам кибермошенников

Центробанк разрабатывает проект, который позволит значительно увеличить долю возврата средств, похищенных кибермошенниками. Об этом сообщил заместитель начальника департамента информбезопасности ЦБ Артем Сычев.

В частности, речь идет об автоматической блокировке подозрительной суммы на счете якобы злоумышленника или его посредника после обращения потенциальной жертвы. Также принятие законопроекта предполагает проведение упрощенной судебной процедуры без привлечения истца и ответчика.

Отмечается, что в 2020 году число мошеннических операций со счетами граждан и предпринимателей возросло на 34% по сравнению с 2019-м, а по сумме рост составил 52,2%. При этом возместить пострадавшим удалось только 11,3%

«Блокировка суммы важна, поскольку, по данным кредитных организаций, мошенники в 50% случаев снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, в 47% — в течение двух-трех часов. И только в 3% инцидентов средства могут задержаться на счете до суток», - пояснил Сычев в интервью «Известиям».

В регуляторе отметили, что сейчас нововведения требуют детальной проработки. По поручению президента представить дополнительные меры по защите граждан от действий мошенников Центробанку необходимо к 1 июля текущего года.