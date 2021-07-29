Названы даты открытия фудкортов в Петербурге

Фудкорты в Санкт-Петербурге могут открыться на днях после подписания губернатором соответствующего постановления. Они смогут возобновить работу при соблюдении дополнительных требований эпидбезопасности., сообщил глава города Александр Беглов.

Он рассказал, что сотрудники Смольного и Роспотребнадзор в течение десяти дней работали с бизнесом и договорились о правилах безопасности.

«Буквально сегодня-завтра я подпишу соответствующее постановление, которое разрешало бы их открытие при соблюдении соответствующих условий», — пояснил Беглов в эфире телеканала «78» в четверг, 29 июля.

Ранее в июле в Петербурге вступил в силу запрет на массовые мероприятия, где собирается более 75 человек. Он касается культурных мероприятий, театров, концертов и спортивных состязаний.