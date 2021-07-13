В Петербурге вступил в силу запрет на массовые мероприятия

В Санкт-Петербурге вступил в силу запрет на массовые мероприятия, где собираются более 75 человек. Он касается культурных мероприятий, театров, концертов и спортивных состязаний.

Новые ограничения были введены правительством города из-за роста числа заболевших COVID-19. Уже действующие ограничения также продлены по требованию Роспотребнадзора.

«Все устали от ограничений, все хотели бы снова свободно передвигаться по стране и миру, обходиться без масок. Но говорить об этом будет возможно только тогда, когда в обществе сформируется коллективный иммунитет. Это значит, что мы должны увеличить темпы вакцинации», - обратился к жителям Петербурга губернатор Александр Беглов по «Радио России».

Власти Санкт-Петербурга приняли решение ужесточить ограничительные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции 17 июня. Постановлением правительства была приостановлена работа детских развлекательных комнат, фуд-кортов, фитнес-центров, кинотеатров и океанариумов.