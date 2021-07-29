В России для иностранцев рассмотрят установление единых правил труда

На заседании Правительства России в пятницу рассмотрят тему установления единых правил труда для иностранцев, которые привлекаются на подготовку и проведение различных мероприятий в нашей стране. Пресс-служба кабинета министров анонсировала обсуждение конкретных законопроектов.

«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ», - цитирует сообщение РИА Новости.

Законопроект предписывает единые правила осуществления трудовой деятельности для всех иностранцев, привлекаемых к подготовке и проведению мероприятий в РФ организаторами, работодателями и заказчиками работ, которые готовят и проводят мероприятия по договору с организаторами.

Ранее в МВД предложили отказаться от разрешения временно проживать иностранцам на территории России. Законопроект предлагает установить три миграционных режима пребывания, в рамках которых иностранцы смогут законно находиться в стране.