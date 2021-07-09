В МВД предложили отказаться от разрешения на временное проживание иностранцев

МВД предлагает отказаться от разрешения на временное проживание иностранцев в России. Теперь для получения разрешения на постоянное проживание вводятся общий и упрощенный порядок его получения.

«Общий порядок предполагает введение комиссионной оценки претендентов на постоянное проживание в РФ на уровне субъекта РФ. От разрешения на временное проживание в РФ предлагается отказаться», - отмечается в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается остановить три миграционных режима пребывания. В рамках них иностранцы смогут легально находиться на территории России. Это режим краткосрочного пребывания (не более 90 суток суммарно в течение календарного года), долгосрочного пребывания (более 90 суток суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание) и постоянное бессрочное проживание.