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Онищенко назвал шаманством новые «рецепты» для похудения

Анна Касаткина
04:03 27.07.2021
По мнению бывшего главы Роспотребнадзора, похудеть человек может только естественным образом.
Онищенко назвал шаманством новые «рецепты» для похудения
© Фото: pixabay
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Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал модные способы для похудения «шаманством». По его словам, человек должен просто грамотно распределять свое питание.

«Все рецепты для похудения – это шаманство. Если, конечно же, человек не просто берет и грамотно по мере своей умственной и двигательной активности сообразует свою энергетическую и психологическую ценность в питании», – сказал он РИА Новости.

Онищенко подчеркнул, что в этом случае происходящее уже не диета, а «нормальный процесс».

Ранее диетологи назвали лучший фрукт для похудения. Он обладает малой калорийностью, а также содержит особый фермент, помогающий сжигать жир.

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