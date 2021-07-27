Онищенко назвал шаманством новые «рецепты» для похудения

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал модные способы для похудения «шаманством». По его словам, человек должен просто грамотно распределять свое питание.

«Все рецепты для похудения – это шаманство. Если, конечно же, человек не просто берет и грамотно по мере своей умственной и двигательной активности сообразует свою энергетическую и психологическую ценность в питании», – сказал он РИА Новости.

Онищенко подчеркнул, что в этом случае происходящее уже не диета, а «нормальный процесс».

Ранее диетологи назвали лучший фрукт для похудения. Он обладает малой калорийностью, а также содержит особый фермент, помогающий сжигать жир.