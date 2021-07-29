В Роспотребнадзоре назвали самое частое место заражения коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала место, где можно легче и быстрее всего заразиться инфекцией COVID-19. Как отметила Попова, таким местом является дом - чаще всего заражение происходит прямо в квартире после инфицирования одного из членов семьи.

«Почти половина всех заражающихся вот сейчас, в этот период, заражаются дома. Заражаются, если заболеет член семьи», - цитирует Попову РИА Новости.

Кроме того, по словам главы ведомства, избежать заражения в такой ситуации обычно трудно. Однако уберечь себя от инфекции все-таки возможно при соблюдении всех необходимых мер безопасности.

Ранее Анна Попова рассказала, как вирус COVID-19 изменился за последние полгода. По ее словам, коронавирус активно мутирует и за это время стал более изменчивым.