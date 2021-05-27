Британский ученый предположил, что продолжительность жизней людей сможет увеличиться

Британский биолог Эндрю Стил, автор научной книги «Без возраста: новая наука старения без становления старым», - в новом интервью рассказал, что специализирующиеся на данной проблематике научные работники всего мира пристально изучают возможности, как замедлить процессы старения организмов людей.

Над темой старения и продолжения жизни ученые бьются каждое новое тысячелетие, и теперь биологи в очередной раз, обладая новыми знаниями и технологиями в генной инженерии, задумались о возможности создания сенолитического медицинского препарата, который естественным образом стал бы уничтожать в организме клетки, провоцирующие его старение.

Тесты сенолитических препаратов, проведенные на мышах, показали, что организмы зверьков после их приема действительно становились моложе по биологическим показателям и теряли внешние косметические признаки наличия возрастных изменений. В настоящее время ученые хотят добиться получения разрешения на проведение подобного опыта на группе добровольцев из людей.

«Это абсолютно реальная вещь, которая может действительно произойти в ближайшем будущем со всеми нашими современниками, живущими в наше время. И людям следовало бы поддерживать свое здоровье в добром здравии, потому что препараты для продолжения их жизни должны быть изобретены вовремя и позволить им прожить - еще дольше, как того захочет их организм», - цитирует биолога Express.co.uk.

Об эффективности сенолитических, а иными словами - противовозрастных препаратов, которые помогают организму избавиться от состарившихся клеток, впервые заговорили специалисты в связи с открытием того факта, что контроль за питанием и соблюдение здоровой диеты может замедлить процессы старения в организме.