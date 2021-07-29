Стремительное сближение: эксперт оценил перспективы союза Баку и Анкары

Сегодня спикер парламента Турции Мустафа Шентоп опроверг собственные заявления о создании общей армии Турции и Азербайджана. Речь шла о совместных военных учениях, сказал он. Напомним, о них Ильхам Алиев с Реджепом Эрдоганом договорились во время первого визита турецкого лидера в Нагорный Карабах, на территории, которые Азербайджан забрал у Армении. Накануне, сразу несколько средств массовой информации процитировали заявление Шентопа.

«Мы заключаем множество соглашений между Азербайджаном и Турцией. Среди них - соглашения, заключенные в сфере оборонной промышленности и военной помощи. В рамках этих соглашений проводится множество исследований, совместные учения между двумя странами. Но наш основной девиз - это, как сказал Гейдар Алиев, "одна нация - два государства"», - говорилось с заявлении.

Новость прокомментировал эксперт по Турции, автор Телеграм-канала «Турция - это» Иван Стародубцев.

«Турция не вчера начала проводить политику по созданию единого тюркского пространства. Эти идеи витали еще в советское время. Рано или поздно Союз распадется на государства с которыми Турция установит партнерские отношения, имея в виду религиозную близость», - заявил Стародубцев.

В самой Турции Азербайджан воспринимается как братский народ и общество в значительной степени поддерживает идею подобных лозунгов, сказал он.

«Если вы проедетесь по улицам Азербайджана или Турции, то увидите растяжки со слоганом - "два государства - один народ" - реклама по аналогии с "крымской весной", в период карабахской осени. На уровне общественного мнения Азербайджан воспринимается как братское государство», - считает эксперт.

Москве в сложившейся ситуации необходимо выдерживать баланс отношений, считает Иван Стародубцев. Россия должна думать не о контроле, а искать точки соприкосновения с Баку и Анкарой, которые позволят им решать многие вопросы через альянс с Москвой, констатировал знаток Турции.