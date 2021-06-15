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Азербайджан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве

Олеся Степакова
17:25 15.06.2021
Эрдоган также сообщил, что в Шуше в ближайшее время планируется открытие консульства Турции.
Азербайджан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали декларацию о союзничестве в ходе встречи в городе Шуша. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы подписали соглашение, которое имеет историческое значение и продвинет еще дальше наши отношения», - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также сообщил, что в Шуше в ближайшее время планируется открытие консульства Турции. По его словам, Турция планирует оказать полное содействие Азербайджану в восстановлении Нагорного Карабаха.

Алиев, в свою очередь, заявил, что в Шушинской декларации также затронуты вопросы обороны и взаимопомощи в этой сфере.

«В этой декларации затронуты вопросы всех областей. В том числе вопросы обороны и взаимопомощи в этой сфере», - сказал президент Азербайджана в ходе пресс-конференции по итогам встречи.

Ранее Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе - в полном соответствии с буквой и духом трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января.

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