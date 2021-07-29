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Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве быстро улучшается

Олеся Степакова
21:26 29.07.2021
По словам столичного градоначальника, количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза.
Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве быстро улучшается
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуации с коронавирусом в столице быстро улучшается.

«Количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза», – рассказал столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Собянина, это позволило в два раза сократить количество коек – с 23,5 тысяч до 12 тысяч.

Ранее мэр Москвы сообщил о вакцинировании свыше 4 миллионов столичных жителей первым компонентом вакцины против COVID-19. Отмечается, что вторым компонентом, в свою очередь, привились уже свыше 2,2 миллиона горожан.

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