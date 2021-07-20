В стране и мире Коронавирус Собянин сообщил о получении первого компонента вакцины более 4 миллионами москвичей Егор Левин Вторым компонентом, в свою очередь, привились уже свыше 2,2 миллиона горожан. © Фото: Антон Денисов, РИА Новости Читайте нас на: Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о вакцинировании свыше 4 миллионов столичных жителей первым компонентом вакцины против коронавируса COVID-19. «Благодаря добросовестному труду медицинских работников, в Москве с 5 декабря 2020 года осуществляется массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции», - сообщается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы. Отмечено, что вторым компонентом, в свою очередь, привились уже свыше 2,2 миллиона горожан. Ранее Собянин заявил о продолжающемся уже четыре недели снижении заболеваемости COVID-19. По его словам, в случае продолжения наметившейся тенденции медперсонал поликлиник постепенно вернется к оказанию амбулаторной помощи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика