Собянин сообщил о получении первого компонента вакцины более 4 миллионами москвичей
Вторым компонентом, в свою очередь, привились уже свыше 2,2 миллиона горожан.
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о вакцинировании свыше 4 миллионов столичных жителей первым компонентом вакцины против коронавируса COVID-19.
«Благодаря добросовестному труду медицинских работников, в Москве с 5 декабря 2020 года осуществляется массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции», - сообщается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
Отмечено, что вторым компонентом, в свою очередь, привились уже свыше 2,2 миллиона горожан.
Ранее Собянин заявил о продолжающемся уже четыре недели снижении заболеваемости COVID-19. По его словам, в случае продолжения наметившейся тенденции медперсонал поликлиник постепенно вернется к оказанию амбулаторной помощи.