Американские сенаторы выдвинули ультиматум из-за «Северного потока - 2»

Группа из двенадцати американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми выдвинула ультиматум Министерству финансов Соединенных Штатов и Белому дому, требуя введения новых ограничительных мер в отношении российского газопровода «Северный поток - 2». Выдержки из текста письма, адресованного министру финансов Джанету Йеллену, опубликовало агентство Bloomberg.

«Газопровод "Северный поток - 2" напрямую наносит вред интересам национальной безопасности США и наших союзников и партнеров. В случае завершения данный проект увеличит влияние (президента РФ - прим. ред.) Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины», - сказано в обращении республиканцев.

Сенаторы также высказали угрозу блокировки назначения двух кандидатур в Минфин. Это, согласно заявлению, произойдет, если администрация президента США Джо Байдена «не изменит позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект».

«Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Трубопровод проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Против его строительства выступают США, которые планируют поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ, а также несколько европейских стран и Украины.

Напомним, что Вашингтон уже четырежды вводил санкции, пытаясь помешать реализации проекта, однако строительство газопровода, как ожидается, должно завершиться уже к концу текущего лета.