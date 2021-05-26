Байден назвал санкции против «Северного потока-2» помехой для отношений с ЕС

Президент США Джозеф Байден заявил о том, что дальнейшее введение санкций в отношении проекта российского трубопровода «Северный поток-2» может быть непродуктивным и ухудшит отношения Штатов с Европой. Об этом написала репортер Bloomberg Дженнифер Эпштейн в Twitter.

По словам Байдена, реализация проекта почти завершена и будет продолжена, несмотря на действующие санкции.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне признали сложность задачи по воспрепятствованию завершения строительства «Северного потока - 2». Представитель Белого дома напомнила, что администрация Байдена неоднократно заявляла о своем отношении к строящемуся трубопроводу.