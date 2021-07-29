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Дважды орденоносные: дивизия подводных ракетных крейсеров Северного флота получила орден Нахимова

Кира Тило
21:02 29.07.2021
Дивизия ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Северного флота получила орден Нахимова.
Дважды орденоносные: дивизия подводных ракетных крейсеров Северного флота получила орден Нахимова
© Фото: Минобороны РФ
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Дивизию ракетных подводных крейсеров Северного флота наградили орденом Нахимова. Подводников поздравил главнокомандующий Военно-морского флота адмирал Николай Евменов.

«Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил командование Северного флота, подводных сил и личный состав дивизии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения с награждением соединения орденом Нахимова», — говорится в сообщении пресс-службы флота.

Высокую государственную награду подводники получили за успешное освоение оружия и в честь 60-летия со дня образования. Указ Президента о награждении был подписан накануне Дня ВМФ Российской Федерации. Отмечается, что дивизия стала первым дважды орденоносным соединением в новейшей истории страны.

Сейчас дивизией командует контр-адмирал Степан Кельбас. В состав соединения входят атомные подводные ракетные крейсеры с баллистическими ракетами, и головные субмарины «Юрий Долгорукий» и «Князь Владимир». В мае 2018 года крейсер «Юрий Долгорукий» впервые в истории выполнил залп из четырех ракет «Булава» из акватории Белого моря.

В марте этого года подводные ракетные крейсеры соединения совершили одновременное всплытие во льдах Северного Ледовитого океана в рамках учений ВМФ России «Умка».

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