Дважды орденоносные: дивизия подводных ракетных крейсеров Северного флота получила орден Нахимова

Дивизию ракетных подводных крейсеров Северного флота наградили орденом Нахимова. Подводников поздравил главнокомандующий Военно-морского флота адмирал Николай Евменов.

«Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил командование Северного флота, подводных сил и личный состав дивизии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения с награждением соединения орденом Нахимова», — говорится в сообщении пресс-службы флота.

Высокую государственную награду подводники получили за успешное освоение оружия и в честь 60-летия со дня образования. Указ Президента о награждении был подписан накануне Дня ВМФ Российской Федерации. Отмечается, что дивизия стала первым дважды орденоносным соединением в новейшей истории страны.

Сейчас дивизией командует контр-адмирал Степан Кельбас. В состав соединения входят атомные подводные ракетные крейсеры с баллистическими ракетами, и головные субмарины «Юрий Долгорукий» и «Князь Владимир». В мае 2018 года крейсер «Юрий Долгорукий» впервые в истории выполнил залп из четырех ракет «Булава» из акватории Белого моря.

В марте этого года подводные ракетные крейсеры соединения совершили одновременное всплытие во льдах Северного Ледовитого океана в рамках учений ВМФ России «Умка».