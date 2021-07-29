Опубликованы кадры переброски штурмовиков Су-25 из Киргизии в Таджикистан для учений
Экипажи «Грачей» примут участие в трехсторонних учениях, которые состоятся в период с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне Харб-Майдон.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Опубликовано видео переброски звена самолетов Су-25 с аэродрома российской военной базы в Киргизии на аэродром Гиссар в Таджикистане. Экипажи «Грачей» примут участие в трехсторонних учениях, которые состоятся в период с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне Харб-Майдон.