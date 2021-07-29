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Опубликованы кадры переброски штурмовиков Су-25 из Киргизии в Таджикистан для учений

Ян Брацкий
20:36 29.07.2021
Экипажи «Грачей» примут участие в трехсторонних учениях, которые состоятся в период с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне Харб-Майдон.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Опубликовано видео переброски звена самолетов Су-25 с аэродрома российской военной базы в Киргизии на аэродром Гиссар в Таджикистане. Экипажи «Грачей» примут участие в трехсторонних учениях, которые состоятся в период с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне Харб-Майдон.

© Минобороны России

В ходе практических действий летчики выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням, а также отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника.

© Минобороны России

Кроме того, российские штурмовики обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям в ходе уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности.

Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-ой военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО.

© Минобороны России

Кроме того, в учениях будут задействованы специалисты РХБЗ и мобильные группы радиоэлектронной борьбы. Всего от России будет задействовано свыше тысячи военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники.

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