Армия Опубликованы кадры переброски штурмовиков Су-25 из Киргизии в Таджикистан для учений Ян Брацкий Экипажи «Грачей» примут участие в трехсторонних учениях, которые состоятся в период с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне Харб-Майдон. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Опубликовано видео переброски звена самолетов Су-25 с аэродрома российской военной базы в Киргизии на аэродром Гиссар в Таджикистане. Экипажи «Грачей» примут участие в трехсторонних учениях, которые состоятся в период с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне Харб-Майдон. © Минобороны России В ходе практических действий летчики выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням, а также отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника. © Минобороны России Кроме того, российские штурмовики обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям в ходе уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности. Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-ой военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО. © Минобороны России Кроме того, в учениях будут задействованы специалисты РХБЗ и мобильные группы радиоэлектронной борьбы. Всего от России будет задействовано свыше тысячи военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика